Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olacak zirve, askıya alınmış gibi görünüyor. Trump'ın Ukrayna'da hızlı barış planları, yine yılan hikayesine dönüşüyor.

ABD'nin CNN kanalına konuşan kaynaklara göre iki liderin dış politika danışmanlarının bu hafta yapması beklenen ön görüşme ertelendi.

Trump geçen hafta Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra “Üst düzey danışmanlarımızın önümüzdeki hafta bir araya gelmesi konusunda anlaştık” demişti.

Görüşmelere Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun liderlik edeceğini açıklamıştı. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki toplantının şimdilik yapılmayacağını bildirdi.

BEKLENTİLER ÇOK FARKLI

Toplantının neden iptal edildiği açıklanmadı. Kaynaklara göre iki bakan Ukrayna’daki savaşın nasıl sonlandırılacağı konusunda farklı beklentilere sahip. Bunun toplantının ertelenmesi üzerinde rol oynaması mümkün.

Bu ertelemenin Budapeşte’de yapılması planlanan Trump-Putin zirvesini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly “Başkan Trump bu anlamsız savaşı bitirmek için barışçıl bir çözüm bulmaya çalışıyor ve elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.

RUSYA'DA DEĞİŞİKLİK YOK, SADECE TRUMP'TA VAR

Rubio ve Lavrov Pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde iki liderin geçen hafta gerçekleştirdiği temasın ardından atılacak adımları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre Rubio “yaklaşan görüşmelerin Moskova ve Washington arasında kalıcı bir çözüm arayışına katkı sunabileceğini” vurguladı.

Kremlin ise görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi. Ancak kaynaklara göre Washington yetkilileri Rusya’nın tavrında bir değişim görmedi.

Rubio’nun bu koşullarda Trump-Putin görüşmesinin ilerlemesini önermeyeceği bildirildi.

Trump iki ay önce Alaska’da Putin’le yaptığı zirvede de anlaşmaya varamamış, ancak iki lider görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.