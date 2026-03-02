ABD Başkan Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın East Room salonunda düzenlenen Onur Madalyası törenine katıldı.

Burada Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konuşma yapan Trump'ın boynundaki "kırmızı iz" göze çarptı.

Görüntüyü sosyal medyada paylaşan sayfalar, "Kırmızı döküntüye benzer bir iz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ellerinde görülen ve sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olan "morlukları" hatırlatan bu görüntü, Trump'ın sağlığına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ASPİRİN VE EL SIKMASI

ABD basınında yer alan haberlere göre; Beyaz Saray, görünüşte kalıcı olan bu izlerin, Trump'ın çok fazla el sıkmasından ve çok fazla aspirin almasından kaynaklandığını iddia etmişti.

Ancak doktorlar, başkanın renk değiştirmiş ellerinin çok daha ciddi bir şeyin habercisi olabileceğini öne sürmüştü.

Şimdi ise, "Trump'ın başka bir fiziksel rahatsızlıkla daha mücadele ettiği" yazılıyor.