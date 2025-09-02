79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda yaşadığı sağlık problemleri ile sık sık gündem olmaya devam ediyor.



Selefi Joe Biden'ın kötüye giden sağlık duruma üzerine yaptığı eleştiriler ile bilinen Trump'ın elinde gözüken yaralar ve ayağında meydana gelen şişliklerin önemli bir sağlık sorununa işaret ettiği öne sürülürken, haberlerin ardından açıklama yapan Beyaz Saray ilk kez Trump'ın 'Kronik venöz yetmezlik' hastalığına sahip olduğunu açıklamıştı.

6 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Donald Trump'ın sağlığına yönelik haberlerin dünya basınında daha yüksek sesle konuşulmasının ardından 6 gündür herhangi bir resmi programı bulunmayan Trump, dün ilk kez ABD basınına görüntü verdi.



Çekilen fotoğrafta Trump'ın soluk benizli ve düşük enerjili hali dikkatlerden kaçmadı.