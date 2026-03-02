Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan tarafından yapılan açıklamada, Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu" ifadelerine yer verilirken, Kuveyt medyası ve sosyal medya kaynaklarında paylaşılan videolarda en az 3 ayrı F-15 uçağının düşürüldüğü kayıtlara geçti.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının ardından İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle bölgede tansiyon tavan yaparken, sabah saatlerinde İran'dan ateşlenen füzeler Kuveyt'teki ABD konsolosluğuna isabet etmişti.



YENİLMEZ UÇAKLAR PEŞ PEŞE DÜŞÜYOR



Dünya genelinde 'Eagle' (Kartal) lakabı ile bilnen F-15 uçakları, hava-hava muharebelerinde elde ettiği 104-0 karnesi ile dünyanın en iyi savaş uçakları arasında yer alıyor.

1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana düşürülmeyen uçakların 35 yıl sonra havada böylesine kolay hedef haline gelebilmesi ABD'de de şaşkınlığa neden olurken, bölgede daha fazla 5. nesil savaş uçaklarının kullanılması planlanıyor.



İlk kez 1976 yılında hizmete alınan F-15 savaş uçakları, ABD ordusunun yanı sıra İsrail, Japonya, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler tarafından da aktif olarak kullanılmakta.