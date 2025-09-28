Uydu analizlerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şehri’ne yaptığı kara harekâtında Zeytin ve Şeyh Rıdvan bölgeleri başta olmak üzere yaklaşık 15 blokta 350 bina yıkıldı. Bu alan, şehrin kuzeyindeki mahallelerin yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor. Eylül ayındaki kara harekatıyla yıkımlar hızlandı. Daha önceki aylarda görülmemiş kapsamda genişledi.



BM’DEN GAZZE İÇİN ‘FELAKET’ UYARISI



Başbakan Netanyahu, “Ele geçirilen alanlar tutulacak, temizleyip ilerliyoruz” derken, harekât nedeniyle yaklaşık 200 bin Filistinli evlerinden göç etmek zorunda bırakıldı. Sağlık altyapısı çökerken, şehirde sadece üç hastane hizmet verebilir durumda kaldı. Okulların yüzde 70’i saldırılarda ağır hasar aldı. BM, krizin insani boyutunu “felaket” olarak tanımlıyor.