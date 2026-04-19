ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin elindeki dünya dışı yaşam ve tanımlanamayan fenomenlere (UFO) ilişkin gizli belgelerin "çok yakında" kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

BELGELER ÇOK YAKINDA AÇIKLANACAK

Trump, uzaylı yaşamı ve tanımlanamayan hava fenomenlerine (UAP) dair arşivlerin açılması için sürecin hızlandığını belirtti. Turning Point Action tarafından düzenlenen organizasyonda kürsüye çıkan Trump, "Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Savaş Bakanı’na UFO’lar ve açıklanamayan hava olaylarıyla ilgili dosyaların yayımlanması talimatını vermiştim. Bugün bu sürecin başarıyla devam ettiğini ve oldukça ilginç belgelere ulaştığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk paylaşımlar çok ama çok yakında başlayacak," ifadelerini kullandı.

"HALKIN MUAZZAM İLGİSİ VAR"

Halkın bu dosyalara olan "muazzam ilgisinin" bu kararı almasında etkili olduğunu belirten Trump, hükümetin elinde binlerce rapor bulunduğuna dikkat çekti. ABD hükümeti halihazırda 1947-1969 yılları arasını kapsayan Project Blue Book (Mavi Kitap Projesi) kapsamında 12.600’den fazla rapora sahip. Bu kayıtların bir kısmına Ulusal Arşivler üzerinden ulaşılabiliyor olsa da yeni yayımlanacak belgelerin neleri kapsayacağı merak konusu.



"KAĞIT DEĞİL, KANIT LAZIM"

Trump’ın bu çıkışı kamuoyunda heyecan yaratsa da deneyimli UFO araştırmacısı Donald Schmitt gelişmelere temkinli yaklaşıyor. The Epoch Times gazetesine konuşan Schmitt, belgelerin daha önce açıklananlardan farklı bir şey kanıtlayacağına dair "çok az umudu" olduğunu söyledi.

Schmitt, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Bunlar sadece kağıt parçası, hiçbir şeyi kanıtlamazlar. Dosya veya belge görme fikri etrafında dans etmeyi bırakmalıyız. Ben donanım parçası tutmak, doku örneği görmek istiyorum. Bunca yıl sonra muhafaza edilen cesetler neredeyse beni oraya götürün. Mesele budur, gerisi sadece bir gösteriden ibaret."

Roswell olayı üzerine onlarca yıl araştırma yapan Schmitt, ellerinde 150 görgü tanığı ve 30 "ölüm döşeği itirafı" olmasına rağmen hükümet yetkililerinin bu kişilerle görüşmeye ilgi duymadığını da sözlerine ekledi.

BAŞKAN YARDIMCISI: ONLAR UZAYLI DEĞİL İBLİS

Hükümet kanadında ise hazırlıklar sürüyor. Savaş Bakanı Pete Hegseth, 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada belgelerin düzenlenmesi için ekiplerin çalıştığını ve Başkan’ın talimatına tam uyum sağlayacaklarını belirtti.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance konuya daha farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Geçtiğimiz Mart ayında katıldığı bir mülakatta UFO dosyalarına "takıntılı" olduğunu belirten Vance, "Onların uzaylı olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar aslında cinler/iblisler (demons), ama bu uzun bir tartışma konusu." diyerek bu ilginç ifadeleri kullandı.