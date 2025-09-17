İngiltere polisi Salı gecesi Windsor Kalesi’ne Başkan Donald Trump'ın en büyük utançlarından birini yansıtan aktivistleri gözaltına aldı.

Trump ile seri çocuk tecavüzcüsü ve çocukları zengin insanlar ve siyasetçilerle fuhuşa zorlayan çetenin lideri Jeffrey Epstein’ın dostluğundan kalma omuz omuza fotoğrafları ülkenin en ünlü kalesi olan Windsor kalesine aktivistler, Londra gecesini aydınlattı.

Epstein'le fotoğrafı yansıtılan tek kişi Trump olmadı. Epstein ile dostluğu ortaya çıkan Prens Andrew'in de fotoğrafı kaleye yansıtıldı.

Prens Andrew (solda) ve Jeffrey Epstein (sağda)

İNGİLİZ POLİSİ APAR TOPAR KALDIRDI

Trump’ın ülkeye yaptığı ikinci resmi ziyaret sırasında gerçekleşen bu eylem, Led By Donkeys adlı aktivist grubunun ABD Başkanı'nın şerefine düzenlediği protestoların önemli bir parçası oldu. Grup 2019’daki ilk ziyarette de Trump’ı hedef alan gösteriler düzenlemişti.

Polis açıklamasında gözaltına alınan kişilerin “kamuya açık bir eylem sonrası kötü niyetli mesa şüphesi” ile suçlandığı belirtildi.

Polis sözcüsü Felicity Parker, Windsor Kalesi çevresinde izinsiz her türlü faaliyetin ciddiye alındığını vurgulayarak “Memurlarımız projeksiyonu durdurmak için hızlıca harekete geçti. Olayın tüm yönlerini kapsamlı biçimde soruşturuyoruz” dedi.