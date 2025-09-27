Helikopterin camından yansıyan görüntülerde Trump'ın parmağıyla sert şekilde işaret ettiği, Melania'nın ise başını salladığı görüldü. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler, geçen mayısta Brigitte Macron'un eşi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a uçağa binerken yaptığı "itme" hareketiyle kıyaslandı.

İŞTE İKİLİNİN HELİKOPTERDEKİ DİYALOĞU

Dudak okuma uzmanı Jeremy Freeman'a göre tartışma, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan "yürüyen merdiven skandalıyla" ilgiliydi. Daily Mail'e konuşan Freeman, Melania'nın "Sen sadece devam ettin" dediğini, Trump'ın ise buna "İnanılmaz" şeklinde karşılık verdiğini belirtti.

İkilinin, çözümlendiği kadarıyla diyaloğu şöyle gelişti:

Melania: "Sadece söyle ve bırak..."

Trump: "Nasıl yaparsın ki?"

YÜRÜYEN MERDİVEN OLAYI KRİZE DÖNDÜ

Trump, Manhattan'daki BM Genel Kurulu sırasında yaşanan merdiven arızası sonrası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Melania ve ben keskin çelik basamakların üzerine yüzüstü düşmediysek, bu sadece sıkıca korkuluklara tutunmamız sayesinde oldu" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Fox News'e yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Leavitt, "Eğer BM'de birileri bilerek merdiveni durdurduysa, bunun hesabı sorulacak" ifadelerini kullandı. Daha sonra X hesabından da "Eğer biri kasıtlı yaptıysa derhal görevden alınmalı ve soruşturulmalı" diye yazdı.