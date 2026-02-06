ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisine ait olan sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından paylaşılan bir videoda eski başkan Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın kafalarını gorillere montajlandı.

ABD'nin seçimler için oylama makinelerindeki tutarsızlıkları konu alan bir dakikalık videonun sonunda iki saniyelik kısa bir kesit yer alıyor.

Bu kesitte Obama çiftinin bir orman ortamında, "Aslan Kral" filminin ikonik şarkısı eşliğinde dans ettiği görüldü.

Trump, siyahi eski başkanı ve eşini "maymuna" benzettiği ve ırkçı bir paylaşım yaptığı yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

İNFİAL YARATTI

Beyaz Saray konuyla ilgili sessizliğini korurken muhalif isimler paylaşıma sert tepki gösterdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı ağır sözlerle eleştirdi.

Newsom, "Başkan Trump tarafından sergilenen bu davranış iğrençtir. Her Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamak zorundadır" diyerek tepkisini gösterdi.

Trump’ın hesabı geçmişte de ırkçı olduğu gerekçesiyle eleştirilen içeriklere yer vermişti. Geçen yıl paylaşılan bir videoda Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakim Jeffries'i de hedef alan ırkçı paylaşımla yapmıştı.

Jeffries o dönemde bu tür paylaşımları kınadığını açıklamıştı. Son olayda kullanılan videonun kaynağı olan sosyal medya hesabının daha önce de benzer ırkçı videoları yaptığı biliniyor.