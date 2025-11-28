ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafız askerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 20 yaşındaki asker Sarah Beckstrom hayatını kaybetti. Diğer asker 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

Saldırının ardından Afganistan’dan gelen göçmenlerin statüsü yeniden ülke gündeminin merkezine yerleşirken, ABD Başkanı Donald Trump hem selefi Joe Biden’ın göç politikalarını hedef aldı.

Düzenlenen basın toplantısında da bir gazeteci, Adalet Bakanlığı Müfettişliği'nin hazırladığı rapora atıfta bulunarak, ABD'ye getirilen Afganların daha önce İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'ın inceleme süreçlerinden geçtiğini belirtti. Trump'ın neden Biden yönetimini suçlamaya devam ettiğini sordu.

Trump ise soruya sert bir dille karşılık verdi:

“Çünkü onu içeri aldılar. Çünkü bu kişiler, burada olmaması gereken binlerce kişiyle birlikte uçakla ülkeye girdiler. Sen aptal mısın? Aptal bir insan mısın? Aptalca sorular soruyorsun, çünkü aptal bir insansın.”