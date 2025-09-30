İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için 'barış planını' resmen açıkladı.

Netanyahu'nun da kabul ettiği 20 maddelik 'plan', Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a teslim edildi.

Bu arada, Trump'ın "Gazze" planına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülkelerden de art arda açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Trump'ın çabalarını ve liderliği takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi

Filistin yönetimi, Trump'ın Gazze savaşını bitirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "İki devletli çözüm temelinde adil barış yolunda ABD ve ortaklarıyla kapsamlı bir anlaşma için işbirliği taahhüdünü yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arap ülkeleri

Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve diğer Arap ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İtalya

İtalya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Trump'ın barış teklifini memnuniyetle karşılıyoruz, İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Macron, "İsrail'in bu temelde kararlılıkla hareket etmesini bekliyorum. Hamas'ın, tüm rehineleri derhal serbest bırakmaktan ve bu plana uymaktan başka seçeneği yoktur" dedi.

TRUMP'IN 'GAZZE' PLANININ DETAYLARI...

Bu arada Beyaz Saray, Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 'barış planını' paylaştı.