Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio, 29 Ekim’de Owen Vadisi üzerinde uçan bir B-52 uçağını fotoğraflarken uçağın kanat altında tanımlanamayan bir silah sistemi fark etti.

Uzmanlar, görüntülerdeki mühimmatın ABD Hava Kuvvetleri’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı AGM-181 LRSO füzesi olduğunu belirtti. The Aviationist dergisi, fotoğraftaki silahın daha önce kamuoyuna yansıyan resmi tasarımlarla büyük benzerlik gösterdiğini yazdı.

HİROŞİMA'NIN 10 KATI GÜCÜNDE

AGM-181, test aşamasında W80-4 tipi nükleer savaş başlığı ile donatılıyor. 5 ila 150 kiloton arasında değişen bu başlık, 1945’te Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık on kat daha güçlü bir patlama etkisine sahip. Füzenin 2030 yılına kadar ABD Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

NÜKLEER CAYDIRICILIKTA YENİ DÖNEM

Yeni sistemin yalnızca mevcut B-52’ler için değil, aynı zamanda gelişmiş gizlilik özellikleriyle öne çıkan B-21 Raider bombardıman uçaklarında da kullanılacağı belirtiliyor. Askerî analistler, bu füzenin devreye alınmasının ABD’nin nükleer caydırıcılığını yeniden şekillendireceğini değerlendiriyor.

TRUMP'TAN TEST TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “rakip güçlerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması” talimatını verdiğini duyurmuştu. Enerji Bakanı Chris Wright ise testlerin “kritik olmayan” deneylerle sınırlı tutulacağını ifade etti.

ABD’nin yeni füze testleri, küresel nükleer rekabetin yeniden ivme kazandığına işaret ediyor. Geçtiğimiz ay Rusya, nükleer enerjiyle çalışan Burevestnik seyir füzesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla test edildiğini açıklamıştı. Uzmanlar, bu gelişmelerin Soğuk Savaş dönemindekine benzer yeni bir stratejik silahlanma dönemine işaret ettiğini belirtiyor.