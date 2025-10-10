Her şey ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 yaşındaki avukat Paul Ingrassia'yı çok sayıda antisemitik aşırıcıyla bağlantısı olmasına rağmen, hükümetin etik ofisi olan ABD Özel Danışmanlık Ofisi'nin başına geçmesi için aday göstermesiyle başladı. Henüz skandallar masaya yatırılmadan adaylık konusu Yahudi sivil hakları liderleri tarafından, yönetimin antisemitizmle mücadele konusundaki kararlılığı ışığında, Ingrassia'nın aşırılık yanlılarıyla bağlantılarına yönelik endişelerini dile getirmesiyle gündeme geldi.

Temmuz ayı sonlarında ise İç Güvenlik Bakanlığı'nın Beyaz Saray irtibat görevlisi Paul Ingrassia, alt rütbeli bir kadın meslektaşı ve departmandan diğer kişilerle birlikte Orlando'daki Ritz-Carlton otelinin resepsiyonuna ulaştı. Grup resepsiyonda, kadın misafirler için oda olmadığını öğrendi.

Olayı bilen beş yönetim yetkilisine göre, Ingrassia kendilerine bahsi geçen kadın meslektaşının onunla kalacağını söylediği belirtiliyor. Yetkililerden üçünün söylediğine göre ise kadın sonunda Ingrassia'nın otel odasının iptal edilmesi için önceden ayarlama yaptığını ve bu nedenle onunla kalmak zorunda kaldığını öğrendi.

Trump'ın atadığı kadın, başlangıçta oda düzenlemesine itiraz etti. Ancak yetkililere göre, diğer meslektaşları arasında daha fazla olay çıkmasını istemediği için pes etti. Daha önce arkadaş olarak tanışan ikili, odaya gidip ayrı yataklarda uyudu. Ayrıca Ingrassia'nın avukatı, otel rezervasyonlarında son dakika değişikliği yapılmadığını söyledi.

EN GENÇ EN ÇAYLAK

Tartışmasız, ikilinin iş seyahatinde aynı odayı paylaşması ve bunun resmi bir soruşturmayla sonuçlanması gerçekten kritik sonuçları doğurabilir. Olayın yankıları o zamandan beri İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) üst düzey yöneticilerinin gündeminde. Bu durum, Başkan Donald Trump'ın federal çalışanların ihbarcı şikayetleri ve ayrımcılık iddialarıyla ilgilenen Özel Danışmanlık Ofisi'nin başına aday gösterdiği 30 yaşındaki muhafazakâr avukat ve aktivist Ingrassia'yı çevreleyen tartışmalara da katkıda bulunuyor. Ingrassia, kurumun son yöneticilerinden yirmi yıl daha genç ve daha az deneyimli.

Ingrassia'nın adaylığı, Cumhuriyetçi senatörlerin Ingrassia'nın geçmişi ve deneyim düzeyiyle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından zaten sallantıda. Yönetim, Ingrassia'nın olası antisemitizmini de tartışıyor.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Üç yetkiliye göre, otelde Ingrassia'nın alt rütbeli kadın meslektaşı, misilleme korkusuyla birkaç gün sonra şikayetini geri çekmeden önce, hakkında insan kaynaklarına şikayette bulundu. Ancak beş yönetim yetkilisi, POLITICO'ya Ingrassia'nın kendisini rahatsız hissettirdiğinden ve işini yapma becerisine zarar verdiğinden şikayet ettiğini söyledi.

Ingrassia yorum yapmayı, avukatı ise iddiaları reddetti. Avukat Edward Andrew Paltzik, POLITICO'ya yazdığı bir mektupta, "Bay Ingrassia, herhangi bir iş bağlantısıyla hiçbir iş arkadaşını - kadın veya başka türlü, cinsel veya başka türlü - taciz etmemiştir," diye yazdı. Paltzik, Ingrassia ile kadının aynı otel odasını paylaştığını kabul etti, ancak Ingrassia'nın otel rezervasyonunun iptal edilmediğini ve seyahatte "hiçbir tarafın uygunsuz davranışlarda bulunmadığını" belirtti.

Ancak İK soruşturmasından ayrı olarak POLITICO, Eylül ayında İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) baş müfettişi tarafından Ingrassia ile ilgili cinsel taciz iddiaları hakkında sorgulandıklarını söyleyen iki yetkiliyle görüştü. Müfettişlik makamı, yorum talebine yanıt vermedi.

Beyaz Saray'ın DHS irtibat görevlisi olarak görev yapan Ingrassia, DHS'deki siyasi atamaları yöneten ve yeni atamaların yapılmasına yardımcı olan güçlü bir isim. Aynı zamanda Beyaz Saray Başkanlık Personel Ofisi ile iletişim aracı olarak da görev yapıyor.

Trump, 2022'de hukuk diplomasını alan Ingrassia'yı Mayıs ayında Özel Danışman Ofisi başkanlığına aday gösterdi. Beyaz ırk üstünlükçüsü Nick Fuentes ve Britanya'da tecavüz ve insan ticaretiyle suçlanan ve iddiaları reddeden etkili isim Andrew Tate ile bağlantıları kamuoyunda yankı uyandırdıktan sonra, Ingrassia'nın Temmuz ayındaki adaylık duruşması süresiz olarak ertelendi. Bu, Senatodaki Cumhuriyetçilerin Trump'ın aday gösterdiği bir adaya karşı çıktığı nadir görülen bir durum.

PEKİ GEÇMİŞTE NELER YAPTI?

Ingrassia, 11 Eylül hakkındaki komplo teorilerini paylaştı ve aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones'u övdü.

Eş sunuculuğunu yaptığı bir podcast, 2020 seçimlerinden sonra seçimleri iptal etmeye yönelik yasal girişimler başarılı olmazsa sıkıyönetim ve ayrılık çağrısında bulundu.

6 Ocak 2021'de Kongre Binası'nda çıkan isyanlarda bazı kişilerin avukatlığını üstlendi.

Trump'ın Beyaz Sarayı'nda staj yapan Ingrassia, Trump'ın geçen yıl sosyal medyadaki yorumlarını neredeyse 100 kez paylaşması nedeniyle kendisini "Başkan Trump'ın en sevdiği yazar" olarak tanımlıyor.

Trump'ın göreve başlamasının üzerinden bir ay geçtikten sonra, Adalet Bakanlığı'nın özel kalem müdürüyle yaşadığı tartışmanın ardından Beyaz Saray irtibat görevlisi olarak atandığı Adalet Bakanlığı'na yeniden atandı.

ABC News, Ingrassia'nın Trump'ın atadığı kişilere, başkana "olağanüstü sadakat" aradığını söylediğini ve bunun kolluk kuvvetlerine uygunsuz bir siyaset enjekte edilmesi olarak algılandığını bildirdi.

Son olarak geçen ay, eski üst düzey FBI yetkililerinin, Trump'a sadakatini belirlemek amacıyla bir FBI yetkilisine siyasi sorular sorduğu iddiasıyla hükümete karşı açtığı davada hedef gösterildi.

*** Okuduğunuz haber POLITICO'dan derlenmiştir.