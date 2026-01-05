İngiliz basını The Times'ın haberine göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney güvenlik güçlerinin protestoları bastıramaması veya saf değiştirmesi ihtimaline karşı ülkeden kaçış planı hazırladı.

The Times tarafından paylaşılan istihbarat raporlarına göre 86 yaşındaki Hamaney ordunun emirleri yerine getirmekte başarısız olduğunu gördüğü an Tahran'ı terk etmeyi hedefliyor.

Bu gizli plan, İran'ın dini liderliyle birlikte yaklaşık 20 kişilik bir danışman grubunu ve yakın aile üyelerini kapsıyor.

İran'da işler kontrolden çıkarsa, İran İslam Cumhuriyeti'nin beyin kadrosu Moskova'ya kaçacak.The Times'a göre bu plan,"rejimin bekası için oluşturulan bu 'B Planı' olası bir çöküş anında iktidar elitlerinin güvenliğini sağlamayı" amaçlıyor.

İstihbarat kaynakları bu stratejinin tamamen sahadaki güçlerin sadakatine ve direnişin boyutuna bağlı olduğunu ifade ediyor.

HAMANEY'İN TERCİHİ, RUSYA SÜRGÜNÜ

Hamaney için belirlenen kaçış rotasının varış noktası olarak Moskova ön planda. Zira uzmanlara göre Hamaney'in gidebileceği başka bir güvenli liman kalmadı.

Eski İsrail istihbaratı görevlis Beni Sabti, "Hamaney Putin’e büyük bir hayranlık besliyor ve İran kültürü ile Rus kültürü arasında derin benzerlikler görüyor" dedi ve Rusya'nın, Hamaney'in birinci tercihi olduğunu belirtti.

Bu strateji Aralık 2024 tarihinde Şam'dan kaçarak Rusya’ya sığınan Beşar Esad'ın izlediği yöntemi birebir örnek alıyor.

Hamaney ve halefi olarak görülen oğlu Mücteba için hazırlanan bu rota Tahran dışına güvenli bir çıkış yolu vaat ediyor.

AYETULLAH'IN DEV VARLIK AĞI

The Times'a konuşan İstihbarat kaynakları liderin bu geçişi kolaylaştırmak amacıyla yurt dışında mülkler edindiğini ve yüklü miktarda nakit varlık topladığını söyledi.

Kaçış hazırlıklarının finansal gücü Hamaney'in kontrolündeki devasa olduğu kadar gizli bir varlık ağına dayanıyor.

2013 yılındaki veriler liderin Setad gibi yarı resmi vakıflar üzerinden yaklaşık 95 milyar dolarlık bir serveti bizzat yönettiğini ortaya koymuştu.

Bu muazzam mal varlığı, çeşitli şirketleri ve gayrimenkulleri kapsayan karmaşık bir sistemle korunuyor.

Ayrıca Hamaney'in en yakın danışmanlarının aile üyelerinin halihazırda ABD ile Kanada ve Dubai gibi bölgelerde yaşıyor olması bu geçişi kolaylaştırıyor.

Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi sekreteri Ali Laricani gibi isimlerin akrabaları çoktan yurt dışına yerleşmiş durumda.

Bu tablo rejim elitlerinin olası bir devrim karşısında kendilerine çoktan güvenli bölgeler oluşturduğu izlenimini yarattı

HAMANEY DE YORULDU

İran Riyali'nin çöküşüyle tetiklenen ve tüm ülkeye yayılan protestolar rejimi ciddi bir varoluşsal krize sürükledi. Ancak iddiaya gören çöken tek şey İran Riyali değil.

Batılı istihbarat raporları Hamaney'in geçen yıl İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştan bu yana hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıfladığını söylüyor.

Son günlerde düzenlenen kitlesel protestolar sırasında Hamaney'in halkın karşısına çıkmaması ve sessizliğini koruması, bu iddiayı bir kanıt olarak gösterildi.

Hamaney kendisini dünya üzerindeki Şii Müslümanların lideri olarak görüyor ve bu ideolojik duruşunu Hizbullah ile Hamas gibi örgütlere yaptığı yatırımlarla destekliyor.

Ancak "direniş ekseni" olarak adlandırılan bu yapıların aldığı ağır darbeler İran halkının sabrını tamamen taşırmış durumda.

Zihnen ve bedenen bitap düştüğü öne sürülen Hamaney, şimdi hem halkının isyanı hem de asker ve polisinin itaatsizliği ihtimaliyle karşı karşıya.