Küresel piyasalarda risk algısı yeniden yükselirken, değerli metaller güçlü bir ralli yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland meselesi üzerinden Avrupa’ya ek gümrük tarifeleri uygulayabileceğine yönelik açıklamaları, transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı yarattı. Bu gelişme, yatırımcıların hisse senetleri ve dolardan uzaklaşıp güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Jeopolitik tansiyonun etkisiyle spot altın Asya işlemlerinde yüzde 1,8 yükselerek ons başına 4 bin 663,37 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 691 dolar seviyesi test edilerek tüm zamanların en yüksek noktası görüldü.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki sert yükseliş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın yüzde 1,8 artışla 6 bin 488 liraya yükselirken, seans içinde 6 bin 529 lirayla tarihi zirvesini gördü.

GRÖNLAND GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD’nin Grönland’ı satın almasına izin verilene kadar Avrupa’daki müttefiklere kademeli ek tarifeler uygulayacağını dile getirdi. Danimarka’ya bağlı özerk ada üzerinden gelen bu çıkış, hem Avrupa başkentlerinde hem de piyasalarda endişe yarattı.

Avrupa Birliği büyükelçileri, olası tarifeleri engellemek amacıyla diplomatik temasların artırılması konusunda görüş birliğine varırken, yaptırımların devreye girmesi halinde misilleme seçeneklerinin de masada olduğu belirtildi.

RİSKTEN KAÇIŞ: DOLAR VE BORSALAR GERİ ÇEKİLDİ

Trump’ın son açıklamalarının ardından ABD vadeli borsa endeksleri ve dolar zayıflarken, yatırımcılar altınla birlikte Japon yeni ve İsviçre frangına yöneldi. Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamı ve yüksek belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

GÜMÜŞTE SERT RALLİ

Spot gümüş yüzde 3,3 artışla 92,93 dolara yükselirken, gün içinde 94,08 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.