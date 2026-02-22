ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın tarifelerine ilişkin kararının ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Sözcü TV yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşteki yükselişi, tahvil faizlerindeki negatif tepkiyi ve yeni haftaya ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

PİYASALAR KARARA NASIL TEPKİ VERDİ?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın tarifelerini iptal etmesinin sürpriz olmadığını söyledi. ABD piyasalarında borsaların olumlu tepki verdiğini belirten Eryılmaz, daha düşük maliyetle ithalat beklentisinin şirketlere olumlu yansıyacağı için bu tepkinin görüldüğünü ifade etti.

Tahvil faizlerinin ise negatif tepki verdiğini vurgulayan Eryılmaz, ABD'nin tarifelerle bütçe açığını finanse ettiğini, 170 milyar dolarlık tarife kalemi bulunduğunu ve geri ödeme olması halinde Hazine tarafında bütçe ve borçlanma yönetiminin zorlaşabileceğini dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Altın ve gümüşün pozitif tepki verdiğini belirten Eryılmaz, ancak değerli metallerin zaten yükselişe geçmiş olduğunu söyledi. Cuma günü saat 16.30’da açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kaldığını, PCE çekirdek tüketim harcamaları verisinin ise beklentilerin üzerinde geldiğini ifade etti.

Piyasaların büyümedeki yavaşlamayı risk olarak algıladığını kaydeden Eryılmaz, ABD’de büyüme yavaşlıyorsa Fed’in daha fazla faiz indirebileceği beklentisinin altın ve gümüşe destek verdiğini söyledi. Bu kararın da altın ve gümüşe bir tur daha destek verdiğini dile getirdi.

Tarifelerin kalkmasının belirsizliği azaltacağı ve normalde güvenli liman talebini düşürerek altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturması gerektiğini ifade eden Eryılmaz, iki nedenden dolayı baskı gelmediğini söyledi. Belirsizlik algısının azalmasına rağmen Trump’ın bir saat sonra durmayacağını söyleyerek peş peşe açıklamalarda bulunduğunu vurguladı.

YARIN PİYASAYI NELER BEKLİYOR?

Yarınki piyasa açılışının önemli olduğunu belirten Eryılmaz, bu hafta Çin tatilinin biteceğini ve Asya piyasalarının açılacağını söyledi. Kısa vadede belirsizliklerin altın ve gümüşe yarayabileceğini ifade eden Eryılmaz, kabaca 5 bin 80 dolar üzerinde altının daha güçlü yükselmeye devam edebileceğini dile getirdi.

Gümüşün ise cuma günü yüzde 8 yükseldiğini hatırlatan Eryılmaz, 85 dolar üzerinde 92 dolara kadar hareket olabileceğini, 92 doların aşılması halinde yükselişin daha belirginleşebileceğini söyledi. Gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini de ekledi. Genel beklentisinin altın, gümüş ve borsalar için pozitif bir senaryo olduğunu ifade etti.

TRUMP'IN TAVRI ALTINI ETKİLER Mİ?

Eryılmaz, Trump’ın artık Acil Ekonomik Önlemler Yasası’nı kullanamayacağını ve mahkemenin ret verdiği yerin burası olduğunu söyledi. Trump’ın 1974 yılındaki Ticaret Yasası’nın 122. bölümünü kullanacağını açıkladığını belirten Eryılmaz, bu bölümde ABD’de dış ticaret açığı çok güçlüyse başkanın 150 gün boyunca geçici yüzde 15’lik vergi uygulayabileceğinin yer aldığını ifade etti.

Bunun farklı bir yasaya dayandığını ancak kalıcı olmadığını belirten Eryılmaz, bu düzenlemelerin esnek ve hemen uygulanabilir yasalar olmadığını, ülkenin her alanına getirilemeyeceğini, belli alanlarla sınırlı kalacağını söyledi.

Her şey daha iyi olsa da dünyanın Trump öncesi serbest ticaret dönemine dönmeyeceğini vurgulayan Eryılmaz, ancak Acil Ekonomik Önlemler Yasası’na dayanarak ani tarifeler konulamayacak olmasının iyi haber olduğunu dile getirdi. Orta ara bir senaryo oluşacağını, Biden döneminde de benzer bir tablo olduğunu belirten Eryılmaz, eskiye göre daha iyi ancak Trump öncesine kıyasla daha sıkı kuralların olacağını söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.