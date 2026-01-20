ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Yüksek Mahkeme’nin mevcut küresel gümrük vergilerini iptal etmesi durumunda Trump yönetiminin yeni vergileri “ertesi gün” yürürlüğe koymaya hazır olduğunu söyledi. Greer, New York Times’a verdiği mülakatta, yönetimin olası bir mahkeme kararına karşı hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Söz konusu vergiler, Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve dönmesinin ardından, 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na (IEEPA) dayanılarak uygulanmıştı. Hukuki süreç, Trump’ın acil durum yetkilerini kullanma kapsamının Yüksek Mahkeme tarafından sınandığı önemli bir dosya olarak değerlendiriliyor. Mahkemenin kararını önümüzdeki haftalarda, hatta en erken Salı günü açıklaması bekleniyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise, IEEPA kapsamında bir iptal kararı çıkması halinde devreye sokulabilecek alternatif yasal düzenlemelere dikkat çekti. Buna göre yönetim, 1974 tarihli bir yasaya dayanarak ticari dengesizlikleri gerekçe gösterip 150 gün süreyle yüzde 15 oranında geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulayabilir.

Ayrıca Trump yönetiminin, ABD ticaretine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunan ülkelere yüzde 50’ye varan oranlarda gümrük vergisi getirilmesine imkân tanıyan 1930 tarihli bir yasayı da seçenekler arasında değerlendirdiği belirtildi. Yönetimin bu hazırlıkları, Yüksek Mahkeme’nin kararından bağımsız olarak gümrük vergisi politikasını sürdürme niyetinde olduğunu gösteriyor.