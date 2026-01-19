ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Çin tehdidini gerekçe göstererek Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın ABD’ye bağlanmasını istemesi ve bu süreçte Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi hamlesi, piyasaları sarstı. Trump’ın sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 ek vergi, haziran itibarıyla ise yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklaması, küresel borsalarda risk algısını yükseltti.

OTOMOTİV VE OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİ EN KIRILGAN GRUP

Analistler, Trump’ın gümrük vergisi hamlesinden en sert etkilenecek sektörün otomotiv olacağı görüşünde. ABD pazarına yüksek bağımlılığı bulunan Avrupalı otomotiv üreticileri ve yan sanayi firmaları, artan maliyetler ve daralan talep riskiyle karşı karşıya.

Tarifelerin kalıcı hale gelmesi durumunda satış hacmi, kârlılık ve yeni yatırım planlarının baskı altına girebileceği belirtildi. Bu durum Avrupa’nın büyüme motoru olarak görülen Almanya’nın ekonomik görünümü açısından da olumsuz bir tablo yaratıyor.

Gelişmelerin etkisiyle Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz Grubu ile Stellantis hisseleri yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 3'e yakın düşüşle başladı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE ÖNE ÇIKIYOR

Eurostat verilerine göre, Trump’ın gümrük vergileriyle tehdit ettiği sekiz Avrupa ülkesi arasında ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip ülke Almanya. Almanya’yı Fransa ve İngiltere izliyor. Bu tablo, özellikle Alman sanayisinin ve ihracatçı şirketlerin tarife artışlarına karşı daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor.

SANAYİ, MAKİNE VE KİMYA HİSSELERİNDE DALGALANMA RİSKİ

İhracat ağırlıklı çalışan makine, ağır sanayi ve kimya şirketleri de artan maliyetler ve olası sipariş iptalleri riskiyle karşı karşıya kaldı. Küresel ticarette yavaşlama beklentisi, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirket hisselerinde oynaklığın artmasına neden olabilir.

LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜNDE ALARM ZİLLERİ

Lüks tüketim şirketleri, güçlü fiyatlama gücü sayesinde geçmiş dönemde ABD-AB ticaret gerilimlerinden görece korunmuştu. Ancak analistler, gümrük vergilerinin daha geniş bir ekonomik durgunluğu tetiklemesi halinde, en varlıklı tüketicilerin bile harcamalarını kısabileceği uyarısında bulundu.

Gelişmelerin ardından LVMH hisseleri yüzde 3,5, Kering yüzde 2,6 değer kaybederken, Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry hisselerinde de düşüş görüldü.

İLAÇ SEKTÖRÜ DE RİSK ALTINDA

ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, AB’nin ABD’ye en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de tehdit ediyor. Eurostat’a göre, AB’nin ABD’ye ilaç ihracatı geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak makine ve kimyasalları geride bıraktı. Trump’ın son açıklamalarının ardından Avrupalı şirketlerin hisseleri gerileme gösterirken, Novo Nordisk yüzde 2,1, Roche yüzde 0,3 ve Sanofi yüzde 0,9 düşüş yaşadı, Novartis hisseleri ise yüzde 0,3 yükseldi.

ENERJİ VE PETROL HİSSELERİNE TİCARET SAVAŞI BASKISI

Ticaret savaşı riskinin artması, küresel talep endişeleri ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Avrupa’nın enerji hisselerini de olumsuz etkiliyor. TotalEnergies yaklaşık yüzde 3,4 değer kaybederken, Shell ve BP hisselerinde de yüzde 1 ila 1,5 arasında düşüş yaşandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.