Para ve emtia piyasalarında sert hareketlenmeler devam ediyor. Yaşanan gelişimlerin etkisiyle, yatırımcılar gözünü ABD’deki yaşananlara çevrildi.

Özellikle ABD Merkez Bankası ile ilgili gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi, son günlerde belirginleşti. Fed’in yönetim kadrosuna dair ani bir müdahale hem siyasi hem ekonomik çevrelerde yankı buldu.

ABD'de yaşanan gelişmelerin piyasalarda karışık seyir görülüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

Bu gelişmeler altın yatırıcıları tarafında panik havası oluşturdu. Trump'ın bu hamlesi altın fiyatlarına nasıl etki edeceği piyasalar tarafından merak edilirken, piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026'da gram altının gram altının seyrine yönelik açıklamada bulundu.

2026'DA 6 BİN LİRAYI GÖREBİLİR

2025 yılına 3.050 liradan başlayan gram altının bugün 4.475 lira seviyesine yükseldiğini 8 ayda gramında 1.425 lira arttığına dikkat çeken İslam Memiş, altının her zaman alınan bir emtia olduğunu belirtti.

Altın almak için beklemek gerektiğini söyleyen Memiş, “Nakit ihtiyacı olmayan elinde tutmaya devam etmeli. Altın ihtiyaç olmadan satılmamalı. 2026 yılının ilk yarısında 6.000 lira seviyesini bekliyorum. 2026’da düğün yapacaklar veya altın borçlanacaklar ona göre plan yapmalı.” ifadelerini kullandı.