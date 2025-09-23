ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump’ın içinde bulunduğu Marine One helikopterine lazer tuttuğu sebebiyle bir kişiyi gözaltına aldı.

3 ayrı suikast girişiminden sağ kurtulan Trump'ın etrafında sürekli muhafız haline gelen Gizli Servis, durumu son derece ciddeye aldı.

Yeterince güçlü bir lazerin, helikopterin uçus sistemlerine cevap vereceğini belirten yetkililer, adamı adliyeye sevk etti.

LAZERİN AFFI OLMADI

Olay cumartesi akşamı Beyaz Saray yakınında meydana geldi. Suç duyurusuna göre, gizli servis ajanı Diego Santiago, Ellipse yakınlarında üstü çıplak, kendi kendine konuşan ve bağıran bir adamı fark etti.

Santiago, karanlıkta kalmış sokaktaki adamı daha iyi görmek için el fenerini açtı, bunun üzerine şüpheli kırmızı bir lazeri ajanın yüzüne doğrultarak gözlerini kısa süreliğine kör etti.

Santiago daha sonra adamın aynı lazeri Marine One’ın yönüne çevirdiğini gördü. Bunun üzerine ajan, adamın üzerine atladı. Etkisiz hale getirdiği adamı sonradan gözaltına aldı.

Dilekçede, bu davranışın helikopterde geçici körlüğe yol açabileceği ve pilotu tehlikeye atabileceği belirtildi.

Özellikle alçak irtifa uçuşlarında ve çevrede diğer helikopterlerin de bulunması nedeniyle durumun ciddi bir kaza riskine yol açtığı kaydedildi.

'TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEMELİYİM'

Şüphelinin Jacob Samuel Winkler olduğu tespit edildi. Mahkeme belgelerine göre Winkler dizlerinin üstüne çökerek “Donald Trump’tan özür dilemeliyim” ve “Donald Trump’tan özür dilerim” sözlerini tekrarladı. Üzerinde ayrıca 15 santim uzunluğunda sabit bıçak bulundu.

Soruşturma belgelerine göre Winkler, Marine One’a lazer tuttuğunu kabul etti fakat bunun yasadışı olduğunu bilmediğini söyledi. Lazerle trafik levhaları gibi pek çok şeye işaret ettiğini anlattı.

Yetkililer, uçaklara lazer tutmanın beş yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezası gerektiren federal bir suç olduğunu belirtti. Winkler'ın hukuki süreci devam ediyor.