ABD Başkanı Donald Trump, hamilelikte kullanılan parasetamolün çocuklarda otizm riskini artırabileceğini öne sürdü. Bu açıklama hem tıp dünyasında hem de kamuoyunda tartışma yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) net bir yanıt verdi.

WHO'dan yapılan açıklamada, gebelikte parasetamol kullanımının otizm riskini artırdığına dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığı vurgulandı. Örgüt, bu konuda ortaya atılan iddiaların bilimsel verilere dayanmadığını, mevcut araştırmaların böyle bir bağlantıyı doğrulamadığını belirtti.

AŞI İDDİALARINA DA YANIT GELDİ

WHO Sözcüsü Tarik Jašarević, Trump'ın bir başka iddiası olan "aşıların otizme yol açtığı" söylemini de reddetti. Jašarević, "Bilim açıkça gösteriyor ki aşılar otizme neden olmaz. Aksine, milyonlarca hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Trump’ın açıklamaları yalnızca WHO’dan değil, farklı ülkelerin sağlık otoritelerinden de tepki çekti: