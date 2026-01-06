Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından ele geçirilmesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini hızla kaybeden Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Ödülü sahibi María Corina Machado Fox News kanalındaki röportajında Trump'a övgüler yağdırdı.

ABD'nin Nicolás Maduro'yu yakalamasından sonra verdiği bu ilk röportajda Machado, Trump'ın "kendisini bir halef olarak görmediğini" söyledi.

Buna rağmen Machado on dakikalık yayın boyunca Trump'a seslendi. Machado, Trump'a Ekim ayında kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü devretmeyi teklif etti.

Daha önce Nobel Barış Ödülü'nü defalarca istediğini açıkça dile getiren Trump, ödülü alamadıktan sonra asıl kazananın kendisi olması gerektiğini söylemiş ancak Machado'yu kutlamıştı.

'ABD'NİN EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ OLACAĞIZ' TEKLİFİ

Machado, röportajda "Bu Venezuela halkının ödülü olduğu için ödülü kesinlikle kendisine vermek ve onunla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Machado ödülü Ekim ayında Trump’a adadığını ancak o zamandan beri kendisiyle hiç konuşmadığını belirtti.

Trump ise Machado veya Edmundo González yerine Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodríguez'i destekleme kararı aldı. Machado’nun ülke içinde saygınlığı olmadığını söyledi.

Trump, Machado hakkında "O çok nazik bir kadın ama saygı görmüyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililer Trump'ı bu yönde ikna etti.

Yabancı yatırımları koruyacaklarını ve kaçan milyonlarca Venezuelalıyı ülkeye geri getireceklerini belirtti.

Machado "Bu sosyalist ve suçlu rejimin getirdiği tüm yıkımı geride bırakacağız ve Venezuela'yı Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiki yapacağız" dedi.

Bir yıldır saklanan lider özgür bir seçimde oyların yüzde 90'ından fazlasını alacaklarını iddia etti. En kısa sürede ülkesine dönmeyi planladığını ancak şu an nerede olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

TRUMP EKİBİ MACHADO'YU İSTEMEMİŞ

Machado muhalefetin Venezuela'yı ABD için bir güvenlik müttefiki yapacağını söyledi. Ülkenin kıta için bir enerji merkezi olacağını vaat etti.

Muhalefeti desteklemenin Venezuela'yı daha fazla karıştırabileceğini söyleyen Trump ekibi, gizli bir CIA analizini de bu rapora ekledi.

ABD yönetimi şu an muhalefetin arkasında durmak yerine ülkenin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtiyor.