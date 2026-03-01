Haftalar süren tehditlerin ve ABD’nin bölgedeki devasa askeri yığınağının ardından Cumartesi sabahı füzeler Tahran'a yağmaya başladı.

İran'da Cumartesi günü gerçekleşen bu saldırı başkent genelinde büyük bir panik dalgasını tetikledi. Şehir sakinleri sığınaklara akın ederken gökyüzü patlamalarla aydınlandı.

ABD ve İsrail düzenledikleri hava saldırısı dalgalarıyla İran'a karşı sekiz ay içindeki ikinci savaşı resmen başlattı.

Bu harekatın İsrail’in Haziran ayındaki 12 günlük savaşından çok daha büyük bir ölçekte olacağı uyarısı yapıldı.

Bu kez ABD en ön safta yer alırken Başkan Donald Trump saldırıyı "muazzam" olarak nitelendirdi.

TRUMP'IN KUMARI TUTMADI

"Bombalar her yere düşecek" uyarısında bulunan Trump, ilk günden İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmesiyle coştu. ABD için halkın sokağa akmasıyla rejimin sonu garanti olacaktı.

Ancak Trump'ın oynadığı bu kumar, pek de tutmuş gibi görünmüyor. Zira İran halkı sokakları doldurdu, ancak rejimi değiştirmek için değil Hamaney'in yasını tutmak için binlerce kişi meydanlara çıktı.

Trump yayınladığı bir video mesajda doğrudan İran halkına seslenerek "Bu gece özgürlüğünüzün saatinin yaklaştığını söylüyorum. Sığınaklarda kalın. İşimiz bittiğinde hükümetinizin yönetimini devralın" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran'ın devrik şahının oğlu eski prens Rıza Pehlevi kısa süre sonra "zamanın geldiğini" söyleyerek ABD vatandaşlarını sokağa davet etti.

Ancak Hamaney'in ölümü, halkta öfke yarattı. Binlerce İranlı ellerinde rejim bayrağı ile sokaklara döküldü ve "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları attı.

İRAN'DA REJİM, HAMANEY'E DEĞİL SİSTEME BAĞLI

The Financial Times'da yayınlanan yazıda, İslam Cumhuriyeti 1980'lerdeki Irak savaşından bu yana en kırılgan dönemini yaşıdığı belirtiliyor, ancak bu durumun yeterli olmayabileceğinin de altı çizildi

Zira İran'ın içerisinde bürokratik ve ideolojik bir İslam Cumhuriyeti yapısı bulunmakta. Hamaney ölse bile, hatta tüm komuta zinciri kırılsa bile mücadele edecek bir sistem bulunmakta.

The Financial Times yazısı, geçen ayki protestolarda binlerce kişinin öldüğü rejimin meşruiyetini sarstı.

Ülkenin İsrail istihbaratı tarafından derinlemesine sızılmış olması da rejimi daha da zayıflattı. Ancak İran halkı, 12 Gün Savaşı sırasında da muhalifler, rejim yanlıları ve hatta şah taraftarları bir olmuştu.

Trump'ın İran üzerinde oynadığı kumar, istediği gibi sonuçlanmayabilir. ABD ve İsrail, İran'da aylar sürecek bir savaşa doğru yol aldığı düşüncesi her geçen gün daha da güçleniyor.