Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Donald Trump'ın kabinesinde Sağlık Sigortası Departmanı başkanı olarak yer alacak.
TARİHTE İLK KEZ TÜRK BİR İSİM
Mehmet Öz’ün Senato Finans Komitesi’ndeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü gerçekleşmesi planlanıyor.
Bu oturumla birlikte, tarihte ilk kez Türk ve Amerikan vatandaşı olan bir isim ABD Senatosu’nda onay sürecinden geçmiş olacak.
ABİ KARDEŞ TRUMP'IN KABİNESİNDE
Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz de kabineye girecek ikinci Türk isim olacak.
Seval Öz, Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi.
Öz’ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne iletildi.
Konya’nın Bozkır ilçesinden ABD’ye göç eden bir ailenin çocukları olan Öz kardeşlerin, kabinede görev almasıyla ilgili haberler ABD basınında da geniş yer buldu.