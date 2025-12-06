Dünyanın en nefret edilen suçlularından biri haline gelen, tutuklandıktan sonra hücresinde ölü bulunan çocuk fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor.

ABD'de bir federal yargıç cuma günü Adalet Bakanlığına Jeffrey Epstein hakkında yürütülen insan kaçakçılığı davasına ait büyük jüri tutanaklarını açıklama izni verdi.

Belgeler, 'intihar ettiği' belirtilen seri çocuk tecavüzcüsünün, ABD Başkanı Donald Trump dahil zengin ve güçlü isimlerle bağlarına ışık tutabilir.

TRUMP'IN KABUSU OLAN DOSYALAR

Trump Epstein ile dostluğunu 2019’daki tutuklamasından çok önce bitirdiğini söylemişti. Trump, başta Epstein dosyalarını yayınlayacağına dair söz vermiş olsa da seçildikten sonra dosyaların yayımlanmasına karşı çıkıyordu.

Trump kendi tabanından gelen baskılarla birlikte, belgelerin yayınlanması için gereken yasanın oylanmasından hemen önce tutumunu değiştirdi.

Oylama, oybirliğiyle Trump'ın masasına geldi ve Trump 19 Kasım’da yasayı imzaladı. Dosyalar hem Trump’ın siyasi rakipleri hem de davada daha fazla şeffaflık isteyen kendi tabanı tarafından yakından izleniyor.

Birçok seçmen yönetimin Epstein’ın güçlü kişilerle ilişkilerini örttüğüne ve 2019’da Manhattan’daki cezaevinde intihar olarak kayda geçen ölümüyle ilgili ayrıntıları kararttığına inanıyor.

Trump son dönemde ise dosyaların Demokratların başarıları gölgelemek için uydurduğu bir aldatmaca olduğunu savunuyor.