ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla hazırlanan bu listenin CIA ile istişare edilmeden yayımlanması, teşkilatın operasyonlarını tehlikeye attı.

The Wall Street Journal’a konuşan bir kaynak, Gabbard’ın listede adı geçen CIA mensubunun gizli geçmişinden haberdar olmadığını belirtti. Üç farklı kaynak ise Gabbard ve ekibinin, liste hazırlanırken CIA ile herhangi bir görüşme yapmadığını doğruladı.

ABD yasalarına göre, gizli görevdeki bir istihbarat görevlisinin kimliğini ifşa etmek suç teşkil ediyor, ancak bir devlet belgesinde bu ismin yer almasının hukuki sonuçları belirsizliğini koruyor.

CIA ŞAŞKIN

CIA, listenin yayımlanmadan önce kendilerine gösterildiğini, ancak Gabbard’ın bunu X platformunda paylaşacağından haberdar olmadıklarını bildirdi.

Eski CIA Direktörü Larry Pfeiffer, böyle bir ifşanın CIA ile önceden görüşülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun teşkilatın gizli operasyonlarını ve yabancı hükümetlerle ilişkilerini riske atabileceğini ifade etti.

20 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Kimliği ifşa edilen CIA mensubunun, Rusya konusunda uzmanlaşmış ve yaklaşık 20 yıldır teşkilatta çeşitli görevlerde bulunduğu öğrenildi.

2014-2017 yılları arasında Ulusal İstihbarat Konseyi’nde Rusya ve Avrasya uzmanı olarak görev yapan bu kişi, bu yıl Avrupa ve Avrasya’daki CIA misyonlarından sorumlu üst düzey yetkili olarak bir istihbarat konferansında konuşma yapmıştı.

Haberde, Trump’ın kendisine karşı hareket ettiğini düşündüğü kişileri “düşman” olarak gördüğü ve 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesini araştıran CIA ile FBI çalışanlarını hedef aldığı belirtildi.

Gabbard’ın, temmuz ayında hazırladığı 37 kişilik listeyi Trump’a Oval Ofis’te sunduğu, Trump’ın ise devlet hizmetinde kalanların işten çıkarılmasını istediği aktarıldı.

Gabbard, X hesabından yaptığı paylaşımda, gizli bilgilere erişim yetkilerinin Trump’ın talimatıyla iptal edildiğini duyurdu.