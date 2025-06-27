ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimine gitmeyen Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri hız kesmeden devam ediyor.

Fed Başkanı Powell, son yaptığı konuşmasında 'bekle-gör' uygulamasını izleyeceklerini belirtmesinin ardından Trump tarafından yine topa tutuldu.

Trump son olarak, Powell'ın yerine gelecek ismi eylül ya da ekim ayında seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği The Wall Street Journal tarafından servis edildi.

Bu açıklamaların ardından küresel piyasalarda karışıklık izlenirken, yurtiçinde de altın, dolar ve euronun seyri değişti ve değişmeye devam ediyor.

Dolar küresel anlamda rezerv para olmaktan çıkmaya yakın bir seyir izlerken, altında da ciddi düşüşler görüldü. ABD dolarının, euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, son günlerde sert düşüşler yaşadı.

DOLAR ENDEKSİ SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bu gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı konusunda erken bir adım atabileceğine dair endişeler ile Fed’in yıl sonuna kadar üç kez faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Yatırımcılar, artan belirsizlikler nedeniyle dolar pozisyonlarını azaltarak riskten kaçınmayı tercih etti ve bu durum endeks üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Doların zayıflamasıyla birlikte dolar endeksi 97,076 seviyesine kadar gerileyerek Mart 2022’den bu yana en düşük düzeyini gördü. Endeksin yılbaşından bu yana yüzde 10’dan fazla değer kaybettiği dikkat çekti. Bu süreçte, euro/dolar paritesi 1,1743 seviyesine yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Öte yandan, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7980 ile Eylül 2011’den bu yana en düşük seviyesini test etti. Dolar/yen paritesi de 143,75’e kadar gerileyerek 16 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine indi.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında satış baskısı öne çıktı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın, aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dün 3.310 ile 3.352 dolar bandında hareket eden ons altın, günü 3.327 dolardan kapattı. Yeni güne ise düşüşle başlayan değerli metal, sabah saatlerinde 3.287 dolara kadar geriledi. Saat 08.14 itibarıyla ons altın 3.298 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLENDİ

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişe karşın, ons altındaki sert düşüş gram altına da baskı uyguluyor. Dün 4.223 ile 4.285 lira arasında dalgalanan gram altın, günü 4.254 liradan tamamladı. Bugüne ise zayıf bir başlangıç yapan gram altın, sabah seansında 4.207 liraya kadar çekildi. Sabah seansında gram altın 4.208 liradan işlem görüyor.

TRUMP'IN POWELL'A SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Trump, Powell'a genellikle hakaretvari cümleler kurmasıyla akıllarda yer edindi. Faiz indirimine gitmediği için bu sözleri sarf eden Trump, Powell'a yönelik kendi spsyal medya hesabı üzerinden sürekli hakaretlerde bulunuyor.

Görevinin bitmesine 11 ay kalan Powell hakkındaki eleştirilerini yineleyen Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Trump, "Çok geç. Powell EN KÖTÜSÜ. Gerçek bir aptal, Amerika’ya milyarlarca dolara mal oluyor!" diyerek Fed'in faizi sabit bırakma kararını eleştirmişti.

Powell için "aptal", "moron", "ahmak" gibi nitelemelerde bulunan Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Baka bir paylaşımında ise "Umarım Kongre bu inatçı ve akılsız adamı sorgular. Onun beceriksizliğinin bedelini yıllarca ödeyeceğiz. FED Yönetim Kurulu harekete geçmeli. " ifadelerini kullandı.

Son olarak NATO'daki konuşmasında ise "Neyse ki çok yakında gidecek, çünkü bence berbat biri." Trump, "Üç ya da dört kişi içinde kimi seçeceğimi biliyorum." dedi.