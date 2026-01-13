Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası uluslararası boyuta taşındı. Türkiye’deki yerel mahkemenin ret kararına rağmen Özmen’in yürüttüğü hukuk mücadelesi, Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarında geniş yankı buldu.

FRANSIZ BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türk basınından sonra Fransa'nın en çok takip edilen haber kanalları BFMTV, CNEWS ile köklü gazetelerden Le Parisien ve Ouest France, Özmen’in iddialarını manşetlerine taşıdı. Fransız basını, Ankara 27. Aile Mahkemesi’nin kararına rağmen Özmen’in konuyu uluslararası mecralara taşıma çabasına ve ısrarlı takibine dikkat çekti.

Fransız basınına yansıyan haberlerde ise davanın reddedildiği bilgisine de yer verildi.

2017'DE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

1970 doğumlu olan Necla Özmen, nüfusta anne ve babası olarak görünen Satı ve Dursun Özmen tarafından büyütüldü. Ancak Özmen’in iddiasına göre, kendisini büyüten Satı Özmen 2017 yılında Trump'ın seçimi kazandığını göründe bir itirafta bulundu. Satı Özmen'in beyanına göre kendi bebeği doğumda öldü.

Aynı hastanede doğum yapan ve o dönem Trump ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen "Sophia" isimli bir kadın, bebeğini (Necla Özmen) Satı Özmen'e verdi.

Özmen, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği Trump'ın o dönemde NATO'da görevli olabileceğini ifade etti.

DAVA REDDEDİLDİ

Ankara 27. Aile Mahkemesi 10 Ekim tarihli kararında davayı reddetti. Mahkeme, davacının iddialarını destekleyecek somut herhangi bir delil sunamadığını vurgularken, dilekçedeki eksikliğin usuli değil esasa ilişkin olması nedeniyle yargılama yapılamayacağını belirtti.

Yerel mahkemenin kararı sonrası pes etmeyen Necla Özmen, süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD mahkemelerine de dilekçe gönderen Özmen, tek talebinin DNA testi yapılması olduğunu söyledi. Trump’a zarar verme amacı taşımadığını belirten Özmen, "Kendisinin iyi bir baba olduğuna ve beni geri çevirmeyeceğine inanıyorum" dedi.