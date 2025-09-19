ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, eşi Michael Boulos'la birlikte petrol zengini Türk iş insanı Ercüment Bayegan'ın süper lüks yatında tatile çıktı.

Tiffanny ve Michael, Akdeniz'de bir Bayegan'ın Phoenix 2 isimli gemisiyle, bir de Yunan enerji zengini Ioannis Papalekas gemisi Magna Grecia ile kafalarına göre tüm yaz cirit attı.

The New York Times'a göre çift,bu gemilerde yaptıkları tatil ise onlara hiçbir şeye mal olmadı. Tiffany ve Michael, bu gemilerde bedavaya yediler, içtiler, eğlendiler.

Ioannis Papalekas (Solda) ve Ercüment Bayegan (Sağda)

Ege'den güney Akdeniz kıyılarına kadar uzanan bu rüya gibi tatilin amacı ise, sadece eğlence değildi.

Zira gelini Tiffany Trump ve oğlu Michael Libya açıklarında Türk ve Yunan milyonerin gemisinde turlarken, baba Boulos Libya'da bölgenin kaderini değiştiren görüşmeler yapıyordu.

KİM BU MASSAD?

Michael'ın babası ve Tiffany Trump'ın kayınpederi Massad Boulos, Trump ailesinin "Afrika temsilcisi" olarak fiili olduğu kadar resmi olmayan bir görevi yerine getiriyor.

Özel temsilciler Tom Barrack ve Steve Witkoff'un aksine siyasetçi olmayan, parti bağlantısı olmayan ve ABD kurumları tarafından kontrol edilemeyen Massad Boulos, kağıt üzerinde sadece Trump'ın yakın dostu ve ABD başkanının kızı için kayınpeder.

Ancak Boulos, Trump ekibi için "Afrika'nın süperstarı". ABD ticari çıkarlarını özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde temsil eden gayrimeşru diplomat, ABD ve Trump ailesi için son derece öneml imzalara kapı açtı.

Peki Boulos'un gelini Türk milyarderin yatındayken, o Libya'da ne yapıyordu? Boulos, ikiye bölünmüş Libya'nın ayrılıkçı Abdülhamid Dibeybe ile yemekte buluştu.

TRUMP'IN YENİ HEDEFİ, LİBYA MI?

Petrol zengini Libya, eski diktatör Muammer Gaddafi'nin ölümünden beri bölünmüş halde. Türkiye ve Yunanistan'ın jeopolitik çatışma noktası haline gelen ülke, ABD yatırımından büyük kazanç sağlayabilir.

Boulos, tam olarak bu sebeple Abdülhamid Dibeybe ile yemek yedi. NYT haberine göre konu, ABD'de dondurulan Libya fonlarının açılması ve bu fon karşılığında Libya'da ABD'li müteahhitlerin altyapı çalışmalarına başlamasıydı.

Boulos, bu durum sorulduğunda cevap vermekten kaçındı. Ancak detaylı sorulara yanıt vermek zorunda kaldı. Yemeğin ABD'li diplomatların katılımıyla gerçekleştiğini ve iş konuşulduğun kabul etti.

TIFFANY TRUMP'IN TATİLİNİN ALTINDAN BU ÇIKTI

Bu esnada devam eden Tiffany ve Michael'ın tatili de, bu şekilde daha anlaşılır hale geldi. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda sürtüşen Türkiye ve Yunanistan için kilit bölge olan Libya'da, bir ABD yatırımı tüm dengeleri sarsabilir.

Bu sebeple Tiffany Trump'ın Ercüment Bayagan'ın yatından Yunan enerji zengini Ioannis Papalekas'ın lüks teknesine atlaması şaşırtıcı olmadı.

Libya, iki ülkenin enerji zenginleri için de son derece önemli bir konu. Şimdi asıl soru, Libya'daki yatırımların iki şirket arasında paylaştırılacağı mı, yoksa aralarında bir seçim mi yapılacağı.

NYT'ye göre BGN International, tatilin herhangi bir anlaşmayla bağlantılı olmadığını ve "tamamen kişisel sebeplerle" yapıldığını söyledi. Ancak Massad Boulos'un Libya'daki görüşmelerine değinmedi.