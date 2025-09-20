ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos, Türk milyarder iş insanı Ercüment Bayegan ve eşi Rüya Bayegan’a ait süper lüks yat Phoenix 2’de tatil yaparken görüntülendi. ABD merkezli The New York Times’ın haberine göre, çift Akdeniz’de tatillerini bu devasa yatın güvertesinde geçirdi.

YÜZEN SARAY

90 metre uzunluğundaki Phoenix 2, iki helikopter pisti, spa merkezi, sinema salonu, kuaför, devasa yemek alanları ve VIP misafir odalarıyla tam bir yüzen saray. Haftalık kira bedeli 1,4 milyon dolar olan süper yat, 2010’da üretildi, 2019’da yenilendi. Yatın ilk satış fiyatı 125 milyon euroydu.

“PETROL KRALI” BAYEGAN ÇİFTİ

Türkiye’de 85 yıldır faaliyet gösteren Bayegan ailesine ait petrokimya şirketinin yöneticisi olan Ercüment Bayegan, Libya’da petrol sektörünün önde gelen isimlerinden. Bayegan, Rahmi Koç’tan sonra Monaco Yat Kulübü’ne kabul edilen ilk Türk oldu. Eşi Rüya Bayegan ise şirketin CEO’larından biri ve uluslararası enerji piyasasında “Orta Doğu’nun en güçlü 50 ismi” arasında gösteriliyor.

Bayegan çifti, daha önce de Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı 32 milyon dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en yüksek polipropilen yatırımı yapan 10 firma arasında ödüllendirilmişti.

TRUMP VE BOULOS BAĞLANTISI

Tatilin yankı uyandırmasının bir diğer nedeni, Michael Boulos’un babası. Massad Boulos, ABD Başkanı Trump tarafından Afrika Kıdemli Danışmanı olarak atanmış durumda. Libya’daki petrol ve doğalgaz anlaşmalarının duyurulduğu günlerde, Tiffany Trump ve eşinin Bayegan çiftinin yatında tatilde olması dikkat çekti.