ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida, West Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesine izinsiz bir şekilde girmeye çalışan birini etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yetkililer, vurularak öldürülen kişinin 20'li yaşlarında bir erkek olduğunu belirtti.

Şüphelinin pompalı tüfek olduğu değerlendirilen bir silah ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilirken, olayda güvenlik personelinin yaralanmadığı ifade edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, kapsamlı bir basın toplantısının düzenleneceğini açıkladı.

TRUMP MALİKANEDE DEĞİLDİ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın şu anda Washington'da olduğu belirtildi.