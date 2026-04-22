ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’daki savaşı zaman aşımına uğramak üzere. 1 Mayıs gününden sonra İran'daki savaş aniden bitebilir.

Zira ABD Başkanı, İran savaşının aslında savaş olmadığını savunuyor. ABD Başkanı, savaşı "askeri operasyon" olarak tanımlıyor.

Bu karmaşanın sebebi aslında oldukça basit. Bunun sebebi, ABD'de Kongre onayı olmadan savaş açmanın yasak olması.

Gelgelelim İran savaşı bir "askeri operasyon" olursa ABD Başkanı izin almadan savaşını sürdürebiliyor. Ancak askeri operasyonların da bir zaman sınırı var.

ABD yasalarına göre askeri operasyonlar en fazla 2 ay sürebiliyor. Bu müddet, 1 Mayıs günü dolacak.

Bundan sonra İran'da yaşananlar bir savaş olarak değerlendirilecek. Hal böyle olunca, Trump'ı zorlayan ve dünyayı kasıp kavuran bu "operasyonun" devamı için oylama yapılacak.

ABD SİYASETİ BU TARİHİ BEKLİYOR

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bu tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Başkanın bu tarihe kadar ya Kongre’yi askeri harekatın devamı için ikna etmesi ya da Orta Doğu’daki birlikleri geri çekmeye başlaması gerekiyor.

Bu kritik tarih yaklaşırken çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunan milletvekillerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sürecin uzamasıyla birlikte daha önce askeri adımlara destek veren bazı isimlerin tutumu değişmeye başladı.

Ohio Temsilcisi Demokrat Greg Landsman başlangıçta savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya karşı çıksa da son oylamada saf değiştirerek kısıtlamalara destek verdi.

Landsman mevcut durumu "Otuz günlük süre çoktan geride kaldı ve Trump'ın bu işi tek başına yürütemeyeceği artık açıkça görülüyor" sözleriyle eleştirdi.



Yardıma ihtiyacı var çünkü etkili bir iletişim kuramıyor ve ihtiyacımız olan koalisyonları oluşturamıyor.

Askeri hedeflere ulaşılmış olmasına rağmen bu süreci bir sona ulaştırmayı başaramıyor." Cumhuriyetçi kanatta da benzer huzursuzluklar yaşanıyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast 60 günlük sürenin dolmasıyla birlikte daha fazla Cumhuriyetçinin kısıtlama kararlarına destek verebileceğini belirtti.