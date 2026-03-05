Al Jazeera’dan sarsıcı analiz Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor. ABD’nin İran’ı içerden çökertmek için "Kürt kartını" nasıl oynadığına dair ayrıntılar bir bir ortaya çıkıyor.

KİM BU ÖRGÜTLER?

Trump, son birkaç gün içinde hem Irak hem de İran merkezli üç farklı grupla doğrudan temas kurdu. Bu kirli ittifakın merkezinde şu yapılar var:

PJAK ve militanları: Kandil Dağları’nda konuşlu olan ve terör örgütü PKK’nın kolu olarak bilinen PJAK, bu planın en tehlikeli ayağını oluşturuyor. Bölgedeki militan sayısı 3 bini bulan örgüt, sızma harekatı için "tetikte" bekliyor.

Yeni koalisyon (CPFIK): Savaş patlak vermeden hemen önce kurulan bu çatı örgüt, altı farklı grubu tek bayrak altında topladı. i24News’e göre, binlerce militan şimdiden İran topraklarına sızmış durumda!

Barzani ve Talabani hattı: Trump’ın Mesut Barzani ve Bafel Talabani ile de görüştüğü, onları bu savaşa dahil etmek için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

İSRAİL İÇİN 'TAMPON BÖLGE' PLANI

Analizdeki en çarpıcı iddia ise ABD ve İsrail’in asıl hedefi ise ABD, bu örgütleri kullanarak İran ordusunu bölmeyi ve dikkatini dağıtmayı amaçlıyor.

İddialara göre, desteklenen bu gruplar İran’ın kuzeyini ele geçirerek, Irak üzerinden gelecek İsrail güçleri için "kara koridoru" ve "tampon bölge" oluşturacak.

TAHRAN’DAN SERT YANIT: "AYRILIKÇILAR HEDEFİMİZDE!"

İran ise bu kuşatma hamlesine füze ve dronlarla yanıt veriyor. Süleymaniye ve Erbil kırsalındaki kampları vuran Devrim Muhafızları, "Devrim karşıtı ayrılıkçı terör odaklarını imha edeceğiz" mesajı verdi. İran devlet televizyonu Press TV, operasyonların bu örgütlerin "sınır sızmalarına" karşı yapıldığını duyurdu.

Trump yönetiminin İran’ı sadece havadan bombalamakla yetinmeyeceğini, karada da "terör ve kaos" stratejisini devreye soktuğunu gösteriyor. Ancak tarih tekerrürden ibaret: ABD’nin bölgede kullandığı ve sonra kaderine terk ettiği örgütler, bu kez İran coğrafyasında bir "kara delik" açmaya çalışıyor. Bu egemenlik kavgasında son sözü kimin söyleyeceği ise sınır hattındaki çatışmaların şiddetiyle belli olacak.