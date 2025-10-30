Konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın tamamlanması halinde Fight Fight Fight’ın yatırımcıları Trump bağlantılı token üzerinden işlem yapmaya teşvik edebileceğini ve aynı zamanda kripto girişimlerine sermaye sağlama konusunda destek sunabileceğini belirtti. Republic.com’un da birden fazla stratejik ortakla benzer görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Şirketlerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu görüşmelerin, ABD’deki en büyük kripto borsası Coinbase’in 375 milyon dolara Echo adlı sermaye toplama platformunu satın almasından sadece birkaç gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Trump yönetiminde kripto piyasasına yönelik daha dostane bir düzenleyici yaklaşımın, girişimcileri yeniden ABD’ye çektiği yorumları yapılıyor.

"TRUMP MEMECOIN"İN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Ocak ayında piyasaya sürülen Trump memecoin, ilk etapta piyasa analistlerini şaşırtmıştı. Başkanın destekçileri arasında hızla popülerleşen token, kısa sürede 9 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış, ancak daha sonra sert bir düşüş yaşamıştı. Şu anda tokenin değeri yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Mayıs ayında düzenlenen ve bizzat Trump’ın da katıldığı “Trump memecoin sahipleri yemeği”, tokena olan ilgiyi yeniden artırma çabası olarak değerlendirilmişti.

Memecoin’lerin genelinde yaşanan sert düşüş Trump tokenini de etkiledi. 2024 sonunda zirveye ulaşan bu tür kripto varlıklar, 2025 itibarıyla yüzde 60’a varan değer kayıpları yaşadı. Trump ailesinin kurduğu başka bir şirketin çıkardığı WLFI tokeni de benzer şekilde yüzde 40 geriledi.

REPUBLIC.COM'UN SATIN ALIMIYLA YENİ DÖNEM

Republic.com bugüne kadar 3 binden fazla yatırım turuna aracılık etti. Platform, hem nitelikli hem de bireysel yatırımcılara küçük işletmelere yatırım yapma imkânı sunuyor. Ayrıca hisse veya fon gibi gerçek varlıkları temsil eden token’lar da ihraç ediyor.

Republic.com’un yatırımcıları arasında Galaxy Digital ve Binance’in girişim sermayesi kolu da yer alıyor. Bilindiği üzere, Trump kısa süre önce Binance kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmişti.

Fight Fight Fight şirketi, Republic satın alımı sonrası memecoin’in kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Planlar arasında, startup yatırımlarında ve platform ücretlerinde Trump memecoin ile işlem yapılabilmesi de bulunuyor.

Trump Organization’a bağlı CIC Digital LLC ve Fight Fight Fight şirketi, tokenin toplam arzının yüzde 80’ine sahip. Her iki taraf da memecoin işlemlerinden elde edilen gelirleri paylaşıyor.

Bloomberg’in önceki haberine göre Fight Fight Fight, ayrıca en az 200 milyon dolar toplayarak tokenleri biriktirecek bir dijital varlık hazinesi oluşturmayı planlıyor.

Trump ailesi son yıllarda kripto alanında aktif biçimde yer alıyor. Trump’ın oğullarının da Bitcoin madenciliği ve stablecoin projelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor.