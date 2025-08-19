ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle toplantıya geçmeden önce basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile yaptıkları görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan görüştüğünü dile getirdi.

Ayrıca, Avrupalı liderlerle yapacakları toplantının hemen ardından Putin’i yeniden arayacağını söyledi.

Basın mensuplarının önünde yaşanan ilginç anlarda Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kulağına eğildi.

Mikrofonun kapalı olduğunu zanneden Trump, “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” ifadelerini kullandı.

Ancak açık kalan mikrofon nedeniyle bu sözler tüm salona yayıldı.