ABD Başkanı Donald Trump, Washington ziyareti kapsamında ülkeye gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile karşılandı.
İki lider Oval Ofis'te görüşürken Donald Trump'ın sağ elindeki morluk dikkat çekti.
Önceki gün Virginia'daki Trump National Golf Club'da sol elinde beliren morluklarla ilgili spekülasyonlar da artmaya başladı.
KRONİK DAMAR RAHATSIZLIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Temmuz ayında da ilgili spekülasyonlar başlamış ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın kronik bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu.
Son muayenede keşfedilen damar rahatsızlığına kronik venöz yetmezlik adı veriliyor.
Bu rahatsızlık, bacak damarlarının dolaşım sırasında kanı kalbe geri pompalayamaması ve kan birikmesi ile gelişiyor. Böylece vücutta şişlikler ortaya çıkıyor.