DW Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçtiğimiz hafta İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen çarşamba günü partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü öne sürdü.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, konuşmasında, "Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek, Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlayarak, onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete, iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı...

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Middle East Eye muhabiri Ragıp Soylu’nun haberine göre, Donald Trump Jr. ve beraberindeki bir grup iş insanı geçen hafta İstanbul’da Erdoğan’la bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: NEZAKET ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı.

Kaynaklar, ziyaretin bir “nezaket ziyareti” olduğunu belirterek, “Gazze oğluyla değil, muhatabıyla görüşülür” ifadelerini kullandı.