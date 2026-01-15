ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Michigan eyaletinde yer alan Ford Motor Company fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.



Fabrikayı gezdiği sırada işçilerden biri Trump'a tepki gösterdi ve Jeffrey Epstein hakkında açılan davadaki tutumu nedeniyle Trump'ı 'pedofil savunucusu' olmakla suçladı.

TRUMP ÇILDIRDI, ORTA PARMAĞINI GÖSTERİP HAKARETLER SAVURDU



Beklenmedik tepki sonrası küplere binen Trump'ın işçiye orta parmağını göstermesi ve küfürler savurması tüm dünyada viral oldu. Görüntülerin ardından fabrikanın, çalışan Sabula'nın işine son verdiği ve işçi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, ABD'de gündem olan olayın ardından kovulan Sabula için yardım kampanyası başlatıldı.

BİR GECEDE MİLYONER OLDU



Kampanya, henüz ilk 24 saatinde Trump karşıtlarının yoğun desteğini topladı. İşçi Sabula için toplanan bağış miktarı şimdiden 800 bin doların üzerine çıkarken, birkaç gün içerisinde toplam yardım miktarının 1.5 milyon doların üzerine ulaşması bekleniyor.



Ayrıca ABD basınında yer alan haberlerde, Trump karşıtı patronların Sabula'ya iş teklifinde bulunduğuna da yer verildi.