Washington Post’un rapor içeriğine aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan belgede, İran’a dar kapsamlı veya daha geniş çaplı saldırı senaryoları değerlendirildi. Raporun sonuçlarına göre, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi dâhil çeşitli senaryolarda bile, ülkenin dini ve askeri kurumları iktidarın devamını sağlamak için önceden tasarlanmış protokolleri uygulayacak.

'KONTROL OLASI DEĞİL'

Raporda, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda muhalefetin ülkenin kontrolünü ele geçirme ihtimalinin “olası olmadığı” belirtiliyor. Kaynaklar, İran’daki parçalanmış muhalefetin bu tür bir boşluğu dolduracak kapasiteye sahip olmadığını vurguladı.

ABD-İsrail saldırıları, Tahran ile Washington yönetimleri arasında devam eden müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, 28 Şubat’ta başladı. İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgelerde karşı saldırılar düzenledi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, bu saldırılarda 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington’da 18 istihbarat teşkilatının kolektif bilgeliğini temsil eden üst düzey analistlerden oluşuyor ve doğrudan Ulusal İstihbarat Direktörü’ne bağlı çalışıyor. Rapor, ABD yönetimine İran’a yönelik olası askeri operasyonların sınırlı etkileri konusunda uyarıda bulunuyor.