Geçen yıl Donald Trump’a karşı kaybettikten sonra, 2028 seçimlerinde yeniden yarışma ihtimalini güçlü bir şekilde gündeme getiren Harris, Demokratların anketlerine aldırış etmediğini söyledi.

BBC’ye konuşan Harris, eski rakibini “zalim” olarak niteleyerek seçim kampanyası sırasında yaptığı uyarıların doğru çıktığını belirtti.

"BU BENİM ETİM KEMİĞİM OLDU"

Harris, “Büyük yeğenlerim kendi yaşamları içinde kesinlikle bir kadın başkan görecek. Bunun ben olup olmayacağına gelince… muhtemelen” diyerek yeniden aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Siyasette hâlâ bir geleceği olduğunu vurgulayan Harris, “Henüz işim bitmedi. Tüm kariyerim boyunca hizmet etmeye adadım kendimi. Bu benim etim kemiğim oldu” ifadelerini kullandı.