ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısına eski Başkan Donald Trump’ın portresinin yer alacağı özel bir madeni para basmayı planladığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, söz konusu tasarımın gelecek yıl tedavüle girmesi için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

Maliye Bakanı Brandon Beach’in ofisi tarafından denetlenen taslakta, madeni paranın ön yüzünde Trump’ın profili yer alırken, arka yüzünde ise Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış şekilde tasvir edilen Trump’ın yanında “SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ” ifadesi bulunuyor.

Bakanlık sözcüsü, “Radikal solun hükümeti kapatma girişimlerine rağmen gerçekler ortada: Başkan Donald J. Trump’ın tarihi liderliği sayesinde ülkemiz, 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha kararlı bir şekilde giriyor” dedi.