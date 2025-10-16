ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya’dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Modi’nin bu kararı kısa süre içinde uygulayacağına dair güvence verdiğini söyledi. Bu adımı “önemli bir duruş” olarak niteledi.

Ancak Hindistan devlet sözcüsü Randhir Jaiswal, bu durumdan o kadar da emin değil. Jaiswal,"eğer Çin ve Hindistan Rus petrolü almayı bırakırlar ise, küresel petrol fiyatları hızla yükselir" açıklamasını yaptı.

Sözcü, “Dalgalı enerji piyasasında önceliğimiz Hindistanlı tüketicinin çıkarlarını korumaktır. İthalat politikamız tamamen bu ilkeye dayanır” dedi.

Trump'ın Rus petrolüne olan taarruzu, dünya petrol fiyatlarını tehdit ederek dünyayı bir petrol krizine sürüklüyor.

HİNDİSTAN'DAN KAÇAMAK CEVAPLAR

Trump yönetimi, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalışıyor.

Ancak Hindistan, bugüne kadar Rus petrolüne olan bağımlılığını azaltmaya yanaşmamıştı. Hindistan, Rusya'dan en fazla petrolü alan ülke pozisyonunda.

Hindistan hükümet sözcüsü, Trump'ın iddiasının aksine Rusya'dan petrol almayı bırakacaklarına dair bir açıklama yapmadı.

Sözcü, ABD ile enerji iş birliğini derinleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Trump ise Hindistan’ın petrol ithalatını hemen durduramayacağını ancak sürecin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

JAPONYA VE ÇİN'İN DE PETROL ALMASINI İSTEMİYOR

Trump ise Çin’in de benzer bir adım atması gerektiğini belirtti. Çin hükümet sözcüsü, Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelerle “meşru ticaret ve enerji iş birliği” içinde olduklarını söyledi.

Trump yönetimi, Japonya’dan da Rusya’dan enerji ithalatını durdurmasını istiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu beklentiyi Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato’ya ilettiğini söyledi.

ABD, Rusya’dan petrol ve silah alımı nedeniyle Hindistan ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Bu yaptırımlar, dünyanın en yüksek oranları arasında yer alıyor. Başbakan Modi, Hindistan’ın Ukrayna savaşında tarafsız olduğunu vurgularken Trump ile arasındaki gerginliğe rağmen ticari ilerlemeden övgüyle söz etti.

ADIM ADIM KRİZ GELİYOR

Trump'ın Hindistan gibi büyük bir alıcı ülkeyi Rus petrolünden çekmeye zorlaması, küresel arzda daralma riski yaratabilir.

Hindistan’ın ve Çin’in Rus petrolü ithalatını bırakması, arzın azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilir.

Trump’ın Rus petrolüne yönelik baskısı, küresel petrol arzını daraltma riski taşıyor ve bu durum, yeni bir fiyat krizinin habercisi.