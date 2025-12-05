Fed’in muhtemel bir sonraki başkanı olarak adı geçen Kevin Hassett, Fox News’e yaptığı değerlendirmede, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Fed’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

"25 BAZ PUANLIK İNDİRİM OLABİLİR"

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, söz konusu toplantıda 25 baz puanlık bir indirim beklediğini belirtti. Fed yöneticileri ve bölgesel başkanların son söylemlerine vurgu yapan Hassett, “Bence indirmeliyiz ve muhtemelen indireceğiz. Şu anda faiz indirimi yönünde eğilimli oldukları çok daha açık görünüyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “25 baz puan civarında bir konsensüs varsa, ki öyle görünüyor, o zaman kabul ederim” şeklinde konularak orta vadede “çok daha düşük bir faiz oranına ulaşmak” istediğini söyledi.

"LİSETEDE OLMAKTAN GURUR DUYUYOIRUM"

ABD Başkanı’nın ekonomi danışmanı, Fed başkanlığına aday gösterilip onaylanması hâlinde kaç kez daha faiz indirimi yapabileceğine ilişkin soruya ise temkinli yaklaştı; görevin “verilere çok duyarlı olmak” ve faiz kararlarının enflasyon ile istihdama etkisini dikkatle değerlendirmek olduğunu söylemekle yetindi. Hassett, “Başkanın düşündüğü birkaç aday var” diyerek, “Bazı harika insanlarla aynı listede yer almaktan onur duyuyorum. Bakalım nasıl gidecek” şeklinde konuştu. Trump ise bu hafta başında Fed başkanlığı için ismin belirlendiğini ve adayın 2026’nın başında açıklanacağını belirtmişti.

Son günlerde Hassett’i sık sık öven ve adaylığına işaret eden Trump, salı günü Beyaz Saray’daki bir programda, “Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Size söyleyebileceğim tek şey, onun saygın bir kişi olduğu” sözlerini dile getirdi. Trump yönetimi, adaylık süreci ilerlediği takdirde, Hassett’in yürüttüğü Ulusal Ekonomi Konseyi başkanlığının, Hazine Bakanı göreviyle birlikte Scott Bessent’e devredilebileceğini tartışıyor.

ALTIN, GÜMÜŞ VE DOLARA ETKİSİ

Fed 10 Aralık 2025'te yılın son faiz kararını açıklayacak. Fed'den gelecek faiz indirimi hamlesi, dolar tarafını zayıflatabilir. Bu durumda altı ve gümüşü yukarı yönlü destekleyebilir. Altın ve gümüş gibi değerli metallerde yeni rekorlar yaşanabilir.