ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Pakistan hükümeti aracılığıyla İran'a, savaşı sona erdirmeye yönelik "15 maddelik eylem planı sunduklarını" söyledi.

Witkoff, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında, İran'la barış görüşmelerinin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın da hazır bulunduğu toplantıda ABD Başkanı'na hitaben Witkoff, "Bugün size şunu bildirebilirim ki dış politika ekibinizle, arabulucu rolündeki Pakistan hükümeti aracılığıyla (İran'a) bir barış sürecinin çerçevesini oluşturan 15 maddelik eylem planı sunduk." dedi.

Witkoff, sürecin kendilerini nereye götüreceğine göre tavır alacaklarını belirterek, "İran'ı, daha fazla ölüm ve yıkımdan başka kendileri için hiçbir iyi alternatifin bulunmadığı bu noktanın, bir dönüm noktası olduğuna ikna edip edemeyeceğimizi göreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump'ın özel temsilcisi, Tahran yönetimiyle olumlu gelişme sağlanması ve sonucunda anlaşma yapılması durumunda bunun "İran, tüm bölge ve genel olarak dünya için harika bir gelişme olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler devam ederken İran ekibinin, diplomatik süreçte yapılacak pazarlıkta güçlü bir duruş sergileyeceklerine çünkü ABD'nin bu savaşta askeri yollarla tam bir üstünlük sağlayamayacağına inandıklarına dair duyumlar aldığını aktaran Witkoff, "Bunlar, rejimin müzakere ekibine anlaşma yapma yetkisi vermediğine dair tartışılmaz işaretler." diye konuştu.