28 Şubat'ta İsrail ve ABD ordusunun düzenlediği ortak saldırılarla üst düzey İranlı askeri ve siyasi yetkililer hedef alınırken, 1989'dan beri İran'ın ruhani lideri olan Ali Hamaney hava saldırıları sonucu hayatını kaybetti.



Çok sayıda üst düzey kayıp veren İran, füze ve İHA saldırıları ile İsrail, ABD üsleri ve Körfez ülkelerini hedef alırken, dünyada büyük bir paniğe neden olan savaşın yeni ülkelere sıçramasından korkuluyor.



'SIRADAKİ HEDEF KÜBA'



Türkiye karşıtı açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile tanınan Senatör Lindsey Graham, Fox News kanalında savaşa yönelik sıra dışı açıklamalar yaptı.

İran'a saldırmak için yeterli sebepleri olduğunu belirten Graham, “Sıradaki hedef Küba, onlar da düşecek. Küba'daki bu komünist diktatörlüğün günleri sayılı” ifadelerini kullandı.



