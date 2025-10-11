ABD merkezli NBC News'in haberine göre, Donald Trump'ın selefi eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanseri olduğunu duyurdu.

Biden'ın kanseri, Mayıs ayında tehşis edildi. Eski Başkan, ,ilerleyen hastalık nedeniyle radyasyon tedavisi görmeye başladı.

NBC News, Biden'ın sözcüsünün “Prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak, Başkan Biden şu anda radyasyon tedavisi ve hormon tedavisi görüyor” dediğini aktardı.

Biden, Eylül ayında da deri kanseri sebebiyle acilen ameliyata alınmıştı.

Biden, bu ameliyattan hemen önc sosyal medyada “Kanser hepimizi etkiliyor” yazmıştı. “Çoğunuz gibi, Jill ve ben de en zor anlarımızda en güçlü halimizde olduğumuzu öğrendik" diye devam etti.