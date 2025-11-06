Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma açıklamasının ardından kendi ülkesinde de benzer hazırlıklara başlanması için talimat verdi.

Putin, Kremlin Güvenlik Konseyi toplantısında “Eğer ABD bu tür testler yaparsa Rusya da buna karşılık uygun adımlar atmak zorunda kalır,” dedi.

Rus lider, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana ilk kez nükleer silah testlerinin başlayacağını hatırlatı.

KREMLİN 'NİYET ÖLÇÜYOR'

Putin’in Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşması dikkatle planlanmış bir hamle olarak değerlendirildi.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, Washington’un stratejik silah kapasitesini artırdığına dikkat çekerek, “Rusya’nın kapsamlı nükleer test hazırlıklarına hemen başlaması gerektiğini” söyledi.

Testlerin kısa sürede Novaya Zemlya takımadalarında yapılabileceğini belirtti. Ancak Rus istihbarat yetkilileri, ABD’nin açıklamalarının ne kadar ciddi olduğunu anlamakta zorlandıklarını ve Washington’un bu konuda “hiçbir net yanıt vermediğini” bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu sürecin “Washington’un niyetlerini anlamak için” ağırdan alınacağını da ekledi.

TRUMP: 'BAZI TESTLER YAPACAĞIZ'

Trump, geçtiğimiz hafta Truth Social platformunda yaptığı beklenmedik bir paylaşımda ABD’nin 33 yıl sonra yeniden nükleer testlere başlayacağını duyurdu.

Açıklamanın nükleer başlıkların patlatılmasını mı yoksa nükleer başlıkların takıldığı füzelerin testi mi kapsadığı netlik kazanmadı.

Ancak Trump birkaç gün sonra sözlerini yineleyerek “Bazı testler yapacağız,” ifadesini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Soğuk Savaş'tan sonra duraksayan nükleer silahlanma yarışının yeniden başlaması gündeme geldi. Üçüncü nükleer dev Çin ise henüz yorum yapmadı.