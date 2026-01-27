Altın fiyatları, bir önceki seansta 5 bin 100 dolar eşiğinin aşılmasının ardından haftanın ikinci işlem gününde de yukarı yönlü seyrini koruyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını canlı tutuyor.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Güvenli liman alımlarının etkisiyle spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 5 bin 74 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise aynı saatlerde yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 59,90 dolar seviyesinden işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,5 artışla 7 bin 79 liraya yükseldi. Gram altın, bir önceki seansta 7 bin 129 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.

TRUMP'IN TARİFE ÇKIŞI TANSİYONU ARTIRDI

Trump’ın sert ve öngörülemez politika dili değerli metalleri ön plana çıkarırken Kanada ve Güney Kore’ye yönelik daha yüksek tarife tehditleri, altının güvenli liman özelliğini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklarken, ticaret anlaşması yapılmamasını eleştirdi. Kanada’ya yönelik tarife tehdidi de, Başbakan Mark Carney’nin Çin ziyareti sonrası gündemdeki yerini koruyor.

ZAYIF DOLAR ALTINA DESTEK VERİYOR

ABD ve Japon yetkililerin yeni müdahalelerle para birimlerini zayıflatma çabaları, dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, dolar bazlı altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Waterer’a göre, yaklaşan ABD hükümeti kapanması riski ve Trump’ın politik belirsizlikleri de doların zayıf seyrini pekiştiriyor.

FED CEPHESİ BELİRSİZ

Piyasalar, bugün başlayacak toplantıda Fed’in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell hakkında dile getirilen cezai soruşturma iddiaları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasına yönelik girişimler ve Mayıs ayında Powell’ın halefinin açıklanacak olması, fiyatlamalar üzerinde belirsizlik yaratıyor.

GÜMÜŞ REKORUN EŞİĞİNDE

Spot gümüş yüzde 5,2 artışla 109,22 dolara yükseldi. Gümüş, pazartesi günü 117,69 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Sabah seansında 108,109 dolarda seyrediyor.

Buna karşılık spot platin yüzde 2,5 düşüşle 2 bin 658,19 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 gerileyerek 1.956,31 dolara indi.