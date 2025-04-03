Asya ülkelerinin ekonomileri, Perşembe günü Trump yönetiminin olağanüstü yüksek gümrük tarifeleriyle sarsıldı.

Vietnam’a yüzde 46, Tayland’a yüzde 37 oranında vergi uygulanması bu ülkelerin ihracata dayalı ekonomilerine büyük bir darbe indirdi.

Her iki ülke de Çin’e uygulanan tarifeler sonrası artan yatırımlardan fayda sağlamıştı. Şimdi ise aynı sistem, bu ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın temelini hazırlıyor. ABD'nin vergileri, özellikle Tayland'da çok hissedilecek.

ÜLKELERİ CANEVİNDEN VURDU

Vietnam Başbakanı Pam Minh Çinh, bugün gerçekleşen acil kabine toplantısı sonrası tarifeleri ele almak için özel bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Minh Çinh, “Büyüme hedefimiz değişmedi ama bu düzeyde bir tarife doğrudan ekonomik modelimize karşı alınmış bir eylem" dedi.

Ülkenin gösterge borsa endeksi yüzde 6.7 düşerek son üç yılın en sert günlük kaybını yaşadı. Ülkenin para birimi Dong tarihi düşüş yaşadı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra “Müzakere etmek zorundayız. Ayrıntıları konuşmalıyız. Bu seviyede kalırsa büyüme hedefimizi tutturamayız” dedi.

Tayland, bu yıl yüzde 3 büyüme hedefliyor. Ancak geçen yıl zayıf iç talep ve yüksek hane borçları nedeniyle yalnızca yüzde 2.5 büyüyebildi. Ülkenin borsa endeksi ve baht para birimi tarifeler sonrası yeniden değer kaybetti.

'MÜZAKERE EDECEK BİR KOZUMUZ YOK'

Kamboçya yüzde 49 tarife ile en sert darbeyi alan ülkelerden biri oldu. Özellikle tekstil ve ayakkabı üretiminde dışa bağımlı olan ülke, yatırımların bölge içinde kaymasıyla yeni bir büyüme hikayesi inşa etmeye çalışıyordu.

Ancak Reuters'a konuşan, ismini açıklamayan bir yatırım danışmanı, “Bu ülke için çok ciddi bir durum. Müzakere edecek bir kozumuz yok" dedi.

Amerika’nın attığı bu adımlar sadece Asya piyasalarını değil Avrupa’yı da sarstı. Adidas ve Puma gibi firmalar yüzde 9 değer kaybetti.

Pandora gibi Asya’da üretim yapan şirketlerin hisseleri yüzde 12 düştü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi düzeltme bölgesine girdi. Trump’ın Japon ürünlerine yüzde 24 tarife uygulama kararı ülkedeki iş çevrelerini hazırlıksız yakaladı.

Fitch Ratings’ten Olu Sonola “Bu yalnızca Amerika için değil tüm dünya için oyunu değiştiren bir hamle. ABD'nin ithalata uyguladığı ortalama vergi oranı yüzde 22’ye çıktı. Bu seviye 1910’dan bu yana görülmemişti" dedi.

Sonola, “Birçok ülke resesyona girecek. Ekonomik öngörülerin çoğu geçersiz kaldı. Bu tabloyu düzeltmek için artık sadece altın kalmış görünüyor” diye ekledi.