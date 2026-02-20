ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu hafta içinde Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin yasallığına ilişkin karar vermesi bekleniyor. Kararın zamanlaması ve içeriği, küresel borsalarda sert fiyatlamalara yol açabilir.

JPMorgan’ın piyasa senaryolarında, tarifelerin iptal edilip hemen yenileriyle değiştirilmesinin S&P 500 endeksini hafif yukarı itebileceği; tarifeler onanırsa endeksin aşağı yönlü hareket edebileceği öngörülüyor. Ayrıca tarifeler daha sonra iptal edilirse hisse piyasalarında daha güçlü yükselişlerin görülebileceği ihtimalleri paylaşıldı.

İşte ihtimaller:

JPMorgan’ın işlem masasına göre en yüksek olasılık yüzde 64 ile tarifelerin iptal edilip hemen yenileriyle değiştirilmesi. Bu senaryoda S&P 500’ün ilk etapta yüzde 0,75–1 yükselmesi, ardından kazancın yüzde 0,1–0,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Yüzde 26 olasılıkla tarifelerin onanması halinde S&P 500’ün yüzde 0,3–0,5 düşebileceği, tahvil getirilerinde daha belirgin hareketler görülebileceği öngörülüyor.

Yüzde 9 ihtimalle tarifelerin ara seçimlerden sonra iptal edilmesi durumunda S&P 500’ün yüzde 1,25–1,5 yükselmesi ve Russell 2000’in daha güçlü performans göstermesi bekleniyor.

Yüzde 1 olasılıkla tarifelerin iptal edilip yerine yenisinin getirilmemesi halinde ise S&P 500’ün yüzde 1,5–2 artabileceği belirtiliyor.

ABD’nin ocak ayına kadar tarifelerden 124 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Piyasalar, Yüksek Mahkeme’den bu hafta gelebilecek karara odaklanmış durumda. Kararın haftanın sonuna doğru açıklanabileceği ifade ediliyor.